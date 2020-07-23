23 Temmuz 2020, Perşembe
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ABD'de Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü! O anlar saniye saniye kamerada

Son dakika haberi... 'nin sembol yapılarından biri olan 'taki 'ne düştü. O anlar kullanıcısı tarafından kayda alındı.

DÜNYA
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ABD'de Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü! O anlar saniye saniye kamerada

Şiddetli yağmur ve fırtınanın vurduğu New York'ta Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü.

ABD'de Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü! O anlar saniye saniye kamerada

Mikey Cee tarafından kayda alınan görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

ABD'de Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü! O anlar saniye saniye kamerada

Muhteşem görüntüler, New York şehrinin Hudson Nehri ağzında yer alan Ellis Adası'nın iskelesinden çekildi.

ABD'de Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü! O anlar saniye saniye kamerada

Sosyal medyada yayınlanan video 1 saat içerisinde 1 milyondan fazla görüntüleme aldı.

ABD'de Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü! O anlar saniye saniye kamerada

Özgürlük Heykeli ABD'nin New York şehrindeki Liberty Adası üzerinde, inşa edildiği 1886 yılından bu yana Amerika'nın simgesi olan anıtlardan biridir.

ABD'de Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü! O anlar saniye saniye kamerada

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ABD'de Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü! O anlar saniye saniye kamerada

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ABD'de Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü! O anlar saniye saniye kamerada

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