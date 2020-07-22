İsrail Şam'da İran'ı vurdu! Bir general öldürüldü...

İsrail jetleri Şam, Deraa ve Kuneytra'da bazı noktaları vurdu. Yerel kaynaklara göre Şam'ın güneyinde hedef alınan yerler arasında İran milislerine ait bir karargahın da oldu, saldırı esnasında binada geniş katılımlı bir toplantı olduğu iddia edildi. Rejim subayları, İran milisleri ve Hizbullah komutanlarının da bulunduğu karargahta çok sayıda ölü olduğu iddia edildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Ölenler arasında İran Devrim Muhafızlarından bir generalin de olduğu öne sürüldü. Yerel kaynaklara vurulan diğer noktalar ise bir mühimmat deposu, askeri havalimanı ve bir tugay da var. Ayrıca İran'a ait bir hava savunma sisteminin de imha edilen yerlerden olduğu belirtiliyor. Esad rejiminin haber ajansı SANA da saldırıları doğruladı. SANA, İsrail uçaklarının, işgal altındaki Golan Tepeleri'ni kullanarak, Şam'ın güneyine saldırdığını iddia etti. Askeri bir kaynağa dayandırılan haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelerden birçoğunu düşürdü. Sadece maddi zarar oluştu" ifadesine yer verildi.

Başkent Şam'ın güneyinde, rejim ordusunun yanısıra İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun emrindeki terörist grupların da bulunduğu biliniyor. Öte yandan İsrail, işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki hava sahasını, dün gece Suriye hedeflerine düzenlenen saldırıların ardından ay sonuna kadar kapatma kararı aldı.