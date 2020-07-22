Güney Kıbrıs’ta camilere yönelik provokasyonlar devam ediyor! Türkiye karşıtı Yunanca bu sözleri yazdılar...

Olayı gündeme getiren barış aktivisti Kemal Baykallı, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'e bir mektup göndererek olayın faillerinin bir an önce bulunması çağrısı yaptı. Caminin duvarına asılan pankartların sadece Türkler ve Müslümanlar için bir tehdit olmadığını ifade eden Baykallı, "Kıbrıs'ta barışçıl bir geleceği destekleyen Kıbrıslı Rumlar için doğrudan bir tehdittir" dedi.