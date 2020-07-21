Ukrayna'daki rehineler 12 saat sonra kurtarıldı

Ukrayna'nın Lutsk kentinde bir yolcu otobüsünde bulunan 13 kişiyi rehin alan silahlı saldırgan, çektiği videoda otobüsü patlatma tehdidine bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, otobüs içinde 13 kişiyi rehin tutan silahlı saldırganın talebini yerine getirdi.

Saldırgan, tüm rehineleri serbest bıraktı. Taleplerden biri, Ukrayna liderinin halka 2005 yapımı "Earthlings" belgeselini izleme çağrısında bulunmasıydı. Ayrıca saldırgan, devlet ve yargı yetkililerinin "yasal terörist" olduklarına dair video paylaşmalarını da talep etmişti.