19 Temmuz 2020, Pazar
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Son dakika: Kuveyt Emiri Sabah ameliyat edildi

Son dakika haberine göre; el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın başarılı bir ameliyat geçirdiği bildirildi. Cerrah, ameliyat hakkında ise ayrıntı vermedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.07.2020
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Son dakika: Kuveyt Emiri Sabah ameliyat edildi

Kuveyt haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Emirlik Divanından Sorumlu Bakan Ali el-Cerrah, 91 yaşındaki Emir Sabah'ın bu sabah başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Cerrah, ameliyat hakkında ise ayrıntı vermedi.

Kuveyt Emiri Sabah'ın dün sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaneye kaldırıldığı ve Emirin bazı görevlerinin geçici olarak Veliaht Prens Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a devredildiği duyurulmuştu.

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