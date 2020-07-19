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İtalya'da koronavirüsten günlük ölü sayısı en düşük seviyeye geriledi

Çin'in ardından ilk olarak İtalya'yı vuran koronavirüs salgını, gün geçtikçe silinmeye devam ediyor. İtalya'da son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesi en düşük seviyeye gerilediğini gözler önüne serdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.07.2020
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İtalya'da koronavirüsten günlük ölü sayısı en düşük seviyeye geriledi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 artarak 35 bin 45'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı.

Ülkedeki aktif vaka sayısı ise son haftalardaki düşüş seyrinin aksine 72 artışla 12 bin 440 oldu. Son 24 saatte 218 yeni vaka kaydedildi.

Salgının başından bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 244 bin 434'e ulaştı.

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İŞTE SON 24 SAATİN RAKAMLARI

İyileşenlerin sayısı bugün 143 artışla 196 bin 949'a çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 3 artarak 35 bin 45'e yükseldi. Bugünkü ölüm rakamı, salgının ülkede görülmeye başladığı ilk günlerden olan 23 Şubat'tan bu yana kaydedilen en düşük seviyede gerçekleşti.

İtalya'da bugüne kadar toplam 6 milyon 238 bin 49 test yapıldı.

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