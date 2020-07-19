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İsrail'de şok tablo! Netanyahu karşıtı gösterilerde 20 kişi gözaltına alındı

'de yolsuzlukla suçlanan Başbakan karşıtı gösterilerde, 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Protestolar sırasında göstericiler ile polis arasında arbede çıktı, polis protestoculara tazyikli su ile müdahale etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.07.2020 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020
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İsrail'de şok tablo! Netanyahu karşıtı gösterilerde 20 kişi gözaltına alındı

'de yolsuzlukla suçlanan Başbakan 'ya yönelik protestolar devam ediyor. Binlerce İsrailli, , , Herzliya, Latrun ve Celil kentlerinde Netanyahu'yu etmek için sokaklara döküldü.

Protestolar sırasında göstericiler ile polis arasında arbede çıktı, polis protestoculara tazyikli su ile müdahale etti.

Yerel kaynaklar, polisin müdahalesi sonucu Kudüs ve Tel Aviv'de 20 kişinin gözaltına alındığını aktardı. Gözaltına alınan protestocuların karakola götürüldüğü ifade edildi.

İsrailliler, hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu'nun istifası talebiyle bir aydan fazla süredir Kudüs'teki başbakanlık konutu önünde gösteriler düzenliyor.

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