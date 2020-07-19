19 Temmuz 2020, Pazar
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Bir ilk! Yunanistan sınır muhafızlığını Türk'e emanet etti

'ın  İli’ne bağlı köyünden yaşayan İsmail adlı Türk vatandaşı yemin ederek sınır muhafızlığı görevine başladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.07.2020
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Bir ilk! Yunanistan sınır muhafızlığını Türk'e emanet etti

Yunanistan'ın Rodop iline bağlı Vakos köyünde yaşayan Türk asıllı Emre İsmail yemin ederek sınır muhafızlığı görevine başladı.

İsmail kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sınır muhafızlığına başladığını ifade etti.

Emre İsmail ayrıca Yunanistan'da sınır muhafızlığı görevinde bulunan ilk Türk olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: DHA

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