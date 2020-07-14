14 Temmuz 2020, Salı
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Tüm umutları suya düşürdü! Meğer koronavirüs kış aylarında...

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı adeta ele geçiren şu ana kadar 15 milyona yakın kişiye bulaştı. Koronavirüsü durdurmak için bilim insanları gece gündüz çalışırken ortaya çıkan gizli rapor tüm umutları suya düşürdü. İngiliz bilim insanları kış aylarında ortaya çıkacak ikinci bir yeni tip corona virüs (Covid-19) dalgası nedeniyle yalnızca 'de 120 bin kişinin hayatını kaybedebileceğini hesapladı. Çalışmada, virüsün soğuk havada daha uzun süre hayatta kalabileceği ve insanların içeride daha fazla zaman harcadıklarında yayılma olasılığının çok daha yüksek olduğu ortaya konuldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.07.2020
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Tüm umutları suya düşürdü! Meğer koronavirüs kış aylarında...

200'ün üstünde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle dünya genelinde enfekte olanların sayısı 13 milyonu geçerken, virüs kaynaklı ölümlerin sayısı ise 580 bine yaklaştı. Henüz bir aşının ya da tedavinin bulunamadığı Covid-19'un kış aylarında çok daha büyük kayıplara yol açabileceğinden endişe ediliyor.

Tüm umutları suya düşürdü! Meğer koronavirüs kış aylarında...

İNGİLTERE'DE KIŞ AYLARINDA 120 BİN YENİ ÖLÜM GERÇEKLEŞEBİLİR
Bu kapsamda, bilim insanları, İngiltere'nin kış aylarında ortaya çıkacak ikinci bir corona virüs dalgasında yaklaşık 120 bin yeni Covid-19 ölümü görebileceğini açıkladı.

Tüm umutları suya düşürdü! Meğer koronavirüs kış aylarında...

İngiliz hükümeti tarafından "makul" en kötü durum senaryosunu modellemeleri istenen araştırmacılar, Ocak ve Şubat aylarında salgının zirve yapacağını ve sadece hastanelerde 24 bin 500 ile 251 bin arasında virüsle ilişkili ölüm gerçekleşebileceğini hesapladı.

Modelde en kötü durum senaryısunda ülkedeki R değeri 1,7 olarak hesaplandı. Bununla birlikte, ülkedeki R katsayısı şu anda 1,5 düzeyinde bulunuyor. R değeri bir kişinin corona virüsü ortalama olarak kaç kişiye bulaştırabileceğini temsil ediyor.

Tüm umutları suya düşürdü! Meğer koronavirüs kış aylarında...

Pandeminin başlangıcında bu yana İngiltere'de yaklaşık 45 bin resmi Covid-19 ölümi bildirildi, ancak temmuz ayında ölüm oranları düşüş gösterdi.

UZMANLARDAN DERHAL HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI
Bununla birlikte araştırmacılar, olası karantina uygulamalarını, tedavileri ya da bulanabilecek potansiyel bir corona virüs aşısını hesaplama yaparken dikkate almadıklarını bildirdi. Ancak, bilim insanları "Derhal harekete geçilirse risk azaltılabilir" uyarısını yaptı.

Tüm umutları suya düşürdü! Meğer koronavirüs kış aylarında...

VİRÜS SOĞUK HAVADA DAHA UZUN SÜRE HAYATTA KALIYOR
Diğer taraftan, İngiltere'nin baş bilimsel danışmanı Sir Patrick Vallance tarafından talep edilen raporda, corona virüs pandemisinin bu kış nasıl seyredeceğine dair hala yüksek derecede belirsizlik olduğu vurgulandı. Ancak, rapor virüsün daha soğuk koşullarda daha uzun süre hayatta kalabileceğini ve insanların içeride daha fazla zaman harcadıklarında yayılma olasılığının çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Tüm umutları suya düşürdü! Meğer koronavirüs kış aylarında...

Uzmanlar ayrıca ülkedeKİ Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne (NHS) bağlı hastanelerde sadece corona virüsün yeniden canlanmasından değil, aynı zamanda mevsimsel gripten ve düzenli, corona virüs dışı iş yükünün birikiminden de aşırı baskı altında olacağından dolayı endişe duyduklarını belirtti.

Raporda, sağlık hizmetlerinin ilk pandemik dalganın ardından zaten ciddi şekilde kesintiye uğradığı ve bu yıl sonuna kadar 10 milyona ulaşabilecek bir bekleme listesinin yer aldığı aktarıldı.

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