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Son dakika: İdlib'de Rus-Türk ortak devriyesine saldırı düzenlendi

, 'de Türk askeri ile yapılan ortak devriye bombalı saldırı düzenlendiğini, saldırıda 3 Rus askerinin yaralandığını duyurdu. aracı kullanılmaz hale geldi. Saldırı 'de bulunan karayolunda gerçekleşti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.07.2020 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
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Son dakika: İdlib'de Rus-Türk ortak devriyesine saldırı düzenlendi

Stratejik öneme sahip M4 Karayolunda Türk-Rus ortak devriyeler devam ediyor.

Rus devrisi sırasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.

M4 karayolundan Rus askeri aracının geçişi sırasında kimlikleri bilinmeyen kişiler tarafından bomba yüklü araç patlatıldı.

Olayda 3 Rus askerin yaralandığını ifade edildi.

Yerel kaynaklar, saldırıda kullanılan aracın gece saatlerinden bu yana yol kenarında park halinde bulunduğu ifade edildi.

Rus askeri aracı kullanılmaz hale geldi.

İdlibde Rus-Türk ortak devriyesine saldırı düzenlendi İDLİB'DE RUS-TÜRK ORTAK DEVRİYESİNE SALDIRI DÜZENLENDİ

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