Son dakika: İdlib'de Rus-Türk ortak devriyesine saldırı düzenlendi
Rusya, İdlib'de Türk askeri ile yapılan ortak devriye bombalı saldırı düzenlendiğini, saldırıda 3 Rus askerinin yaralandığını duyurdu. Rus askeri aracı kullanılmaz hale geldi. Saldırı Suriye'de bulunan M4 karayolunda gerçekleşti.
Stratejik öneme sahip M4 Karayolunda Türk-Rus ortak devriyeler devam ediyor.
Rus devrisi sırasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.
M4 karayolundan Rus askeri aracının geçişi sırasında kimlikleri bilinmeyen kişiler tarafından bomba yüklü araç patlatıldı.
Olayda 3 Rus askerin yaralandığını ifade edildi.
Yerel kaynaklar, saldırıda kullanılan aracın gece saatlerinden bu yana yol kenarında park halinde bulunduğu ifade edildi.
Rus askeri aracı kullanılmaz hale geldi.
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