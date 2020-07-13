13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Afganistan'da Taliban asker ve polisi hedef aldı: 14 ölü var

Son dakika haberine göre... 'ın Kunduz vilayetinde militanlarınca askeri ve polis karakollarına yönelik saldırılarda 14 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
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Afganistan'da Taliban asker ve polisi hedef aldı: 14 ölü var

Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un İmam Sahip ve Çardere ilçelerindeki askeri ve polis karakollarına silahlı saldırılar düzenlediğini söyledi.

14 ÖLÜ VAR

Saldırılarda 14 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını ifade eden Muradi, saldırının ardından çıkan çatışmalarda 3 militanın öldürüldüğünü, 4'ünün de yaralandığını kaydetti.

TALİBAN'DAN FARKLI İDDİA

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırılarda 19 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

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