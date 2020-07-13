ABD'ye Kovid-19 darbesi! Bütçe 864 milyar dolar açık verdi!
Son dakika haberi... ABD federal hükümetinin bütçe açığı, haziranda 864 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede 2020 mali yılının 9. ayı olan haziran itibarıyla toplam bütçe açığı 2,7 trilyon dolar olarak hesaplandı.
Hazine Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.
Buna göre, 1 Ekim 2019'da başlayıp 30 Eylül 2020'de sona erecek 2020 mali yılının haziran ayında federal hükümetin bütçe açığı, 864 milyar dolara yükseldi. Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 8,4 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.
Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 863 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi. Bütçe açığı, mayısta ise 398,7 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.
Bütçe açığında haziran ayında görülen rekor yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı hayata geçirilen programlar kapsamında yapılan güçlü harcamalar ve vergi gelirlerindeki azalış etkili oldu.
Bu dönemde hükümetin harcamaları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 223 artarak 1,1 trilyon dolara yükselirken, gelirleri yüzde 28 azalışla 240,8 milyar dolara geriledi.
Ülkede 2020 mali yılının 9. ayı olan haziran ayı itibarıyla toplam bütçe açığı, 2,7 trilyon dolara ulaştı. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde ise 747,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.
Mali yılın ilk 9 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 artarak 5 trilyon dolara yükselirken, gelirleri yüzde 13 azalışla 2,2 trilyon dolara geriledi.
ABD hükümetinin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, bu zamana kadar hayata geçirdiği teşvik paketlerinin toplam tutarı yaklaşık 3 trilyon doları bulmuştu.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD'nin gözü kulağı bu olayda! Trump, Dr. Anthony Fauci'yi hedef belirledi
- Rusya Kovid-19 aşısını buldu mu?
- Lunaparkta feci olay! Saniyeler sonra...
- DSÖ'den koronavirüs hakkında korkutan uyarı
- Türkiye ve Brezilya arasında kritik temas
- İrlandalı turistten Kaymakamlığa ezan dilekçesi
- BM'den koronavirüs açıklaması
- İngiltere'den çarpıcı virüs açıklaması: Grip gibi...
- İran'da doğal gaz tesisinde yangın çıktı
- İran'dan sonra Irak'ta da ölü sayısı yükseliyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den sürpriz bakım ürünleri! BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- SSK-Bağkur emeklisine çifte bayram! 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi kaç para?
- TOKİ Kırıkkale, Aksaray, Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama! 2020 TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?
- Wayfair ile gündeme gelen adrenochrome nedir, nasıl üretiliyor? Adrenochrome kullanan ünlüler kimler?
- Yüz binlerce çalışana ikramiye! İlave tediye ne zaman yatacak? 2020 3. ve 4. tediye ödeme tarihleri
- Geri sayım başladı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB LGS tercihleri ne zaman?
- 2019 yılı TSK astsubay dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı 2. grup çağrısı: Kayıt tarihi ne zaman?
- Liste güncellendi! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Temmuz evde bakım parası ne kadar?
- 2020'de en çok satan araç modelleri belli oldu! Renault, Fiat, Volkswagen, Opel, Dacia satış rakamları
- Ortaöğretim - Ön lisans KPSS başvurusu ne zaman? 2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
- Şampiyon belli oluyor! Survivor ne zaman bitiyor? Survivor 2020 finali ne zaman, nerede yapılacak?
- Son dakika: 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? 15 Temmuz resmi tatil mi? Resmi açıklama geldi mi?