Bill Gates'ten korona aşısı açıklaması: En çok parayı verene...
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, corona virüs aşısıyla ilgili konuştu. Gates'e göre, ilaçlar ve bulunduğu zaman aşı, en çok parayı veren ülkelerden ziyade en çok ihtiyacı olanlara verilmeli.
Uluslararası AIDS Derneği'nin internet üzerinden düzenlediği corona virüs konferansına video ile katılan Bill Gates (64), corona virüs aşısı ve ilaçların dağıtımı hakkında konuştu.
Gates'e göre aşı ve ilaçların dağıtımında 'eşitlik' ilkesi yerine piyasa düşünülürse insanlık, "daha uzun, daha ölümcül ve daha gaddar" bir pandemi ile karşı karşıya kalacak.
Gates ayrıca, HIV/AIDS'le mücadeleden öğrenilecek en önemli dersin, ilaçları herkese ulaştılabilecek şekilde adil dağıtım ağı kurmak olduğunu da belirtti.
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