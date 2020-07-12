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Bill Gates'ten korona aşısı açıklaması: En çok parayı verene...

'un kurucusu , aşısıyla ilgili konuştu. Gates'e göre, ilaçlar ve bulunduğu zaman aşı, en çok parayı veren ülkelerden ziyade en çok ihtiyacı olanlara verilmeli.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.07.2020 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020
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Bill Gates'ten korona aşısı açıklaması: En çok parayı verene...

Uluslararası AIDS Derneği'nin internet üzerinden düzenlediği corona virüs konferansına video ile katılan Bill Gates (64), corona virüs aşısı ve ilaçların dağıtımı hakkında konuştu.

Bill Gates'ten korona aşısı açıklaması: En çok parayı verene...

Gates'e göre aşı ve ilaçların dağıtımında 'eşitlik' ilkesi yerine piyasa düşünülürse insanlık, "daha uzun, daha ölümcül ve daha gaddar" bir pandemi ile karşı karşıya kalacak.

Bill Gates'ten korona aşısı açıklaması: En çok parayı verene...

Gates ayrıca, HIV/AIDS'le mücadeleden öğrenilecek en önemli dersin, ilaçları herkese ulaştılabilecek şekilde adil dağıtım ağı kurmak olduğunu da belirtti.

Bill Gates'ten korona aşısı açıklaması: En çok parayı verene...
Bill Gates'ten korona aşısı açıklaması: En çok parayı verene...

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