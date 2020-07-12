ABD’de askeri gemide yangın çıktı!
Son dakika haberine göre, ABD’nin Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde Deniz Üssü'ndeki USS Bonhomme Richard adlı askeri gemide sebebi henüz bilinmeyen bir patlama ardından da yangın çıktı. Yaklaşık 200 denizci ve subayın gemide olduğu tahmin ediliyor.
ABD'nin San Diego şehrinde 200 kişinin içinde bulunduğu askeri gemide yangın çıktı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde Deniz Üssü'ndeki USS Bonhomme Richard adlı askeri gemide sebebi henüz bilinmeyen bir patlama ardından da yangın çıktı.
200 DENİZCİ VE SUBAY GEMİDE
En az bir kişinin dumandan zehirlendiği yangına müdahale devam ediyor. Üssün basın sorumlusu Krishna Jackson, yangının sabah 9 sularında çıktığını, şu ana kadar bir kişinin dumandan zehirlendiğini doğruladı.
840 metrelik hücum gemisinde çıkan yangının sebebi ve nerede başladığı henüz bilinmiyor. Yaklaşık 200 denizci ve subayın gemide olduğu tahmin ediliyor.
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