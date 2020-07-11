ABD ve Fransa arasında ipler geriliyor! Çıkarları çatıştı
ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, Fransa'nın bazı Amerikalı teknoloji firmalarına getirdiği dijital hizmet vergisine karşılık olarak yaklaşık 1,3 milyar dolar değerindeki Fransız ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.
Ofisin konuya ilişkin yayımladığı tebliğde, Fransa'nın hayata geçirdiği dijital hizmet vergisinin "ayrımcı" bir uygulama olduğu ve ABD ticaretini kısıtladığı ifade edildi.
Buna karşılık yaklaşık 1,3 milyar dolar değerindeki Fransız ürününe yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kararlaştırıldığı belirtilen tebliğde, söz konusu gümrük tarifesinin 6 Ocak 2021'de yürürlüğe gireceği bildirildi.
Tebliğde, kozmetik ve el çantaları gibi ürünlerin de söz konusu tarifeye tabi olacağı kaydedildi.
Fransa'daki vergiden etkilenen şirketler arasında Google, Facebook, Apple ve Amazon gibi teknoloji firmaları da yer alıyor.
ABD, Fransa'nın getirdiği söz konusu verginin uluslararası vergilendirme politikalarıyla uyumsuz olduğunu savunmuş ve ABD şirketlerine haksız vergi getirdiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Japonya'dan ABD'ye Kuzey Kore çağrısı
- Vaka sayısı 12 milyon 500 bini aştı
- 24 Temmuz'un sırrı ortaya çıktı
- Suriye'de işler karıştı! 35 terörist öldürüldü
- Dünya Müslümanları Ayasofya kararına sahip çıktı!
- Almanya'dan PKK itirafı! Destek üzerine destek veriyorlar
- Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa mesajı
- Yunanistan ve Rus Ortodoks Kilisesi çıldırdı
- Flaş karar! Aşıyı insanlar üzerinde deneyecekler
- Putin'dan dikkat çeken Libya toplantısı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye müjdesi! 2020 3. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte tarihi...
- ŞOK hafta sonu fırsatları! 11 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel indirimler
- Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Yükseliş sürecek mi? 11 Temmuz gram, çeyrek altın ne kadar?
- Ayasofya fotoğrafları! Ayasofya tarihi nedir? Ayasofya ne zaman müze oldu? Ayasofya'yı kim yaptı?
- Son dakika: Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya camii imamı kim olacak?
- Danıştay Ayasofya kararı son dakika! Ayasofya camii oldu mu? Ayasofya ibadete açıldı mı?
- iPhone'da uygulamalar neden açılmıyor? iPhone ve iPad'lerde uygulamalar çöktü mü?
- Son dakika: Ayasofya kararı saat kaçta açıklanacak? Danıştay Ayasofya kararı ne oldu?
- TOKİ Kırşehir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Kırşehir kura çekiliş sonuçları sorgulama
- BEDAŞ AYEDAŞ elektrik arıza kesintisi: 10 Temmuz İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- Son dakika: Berberlerde yeni korona önlemleri! Berber, kuaför, güzellik salonlarında yeni kurallar neler?
- Bayram öncesi emeklilere müjde! Emekliye intibak yasası çıktı mı? SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne oldu?