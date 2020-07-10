10 Temmuz 2020, Cuma
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Tahran'da bir patlama daha meydana geldi

Devlet Televizyonu, başkent Tahran'ın batısındaki Kudüs'te patlama meydana geldiği haberini geçti. Patlama hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, üst üste gelen patlamalar dışarıdan siber saldırı yapıldığı iddialarına yol açtı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.07.2020
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Tahran'da bir patlama daha meydana geldi

İran'ın başkenti Tahran'ın batısındaki Kudüs ilçesinde bir patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Devlet televizyonunun haberine göre, Kudüs ilçesi ve Elburz eyaletine bağlı Germdere ilçesinde duyulan patlamaya ve nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Duyulan patlama sesinin ardından Kudüs ilçesinde elektriklerin kesildiği belirtildi.

İran'da son haftalarda çok sayıda trafo ve doğal gaz patlaması meydana geldi. Üst üste gelen patlamalar dışarıdan siber saldırı yapıldığı iddialarına yol açtı.

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