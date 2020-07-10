Tahran'da bir patlama daha meydana geldi
İran Devlet Televizyonu, başkent Tahran'ın batısındaki Kudüs'te patlama meydana geldiği haberini geçti. Patlama hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, üst üste gelen patlamalar dışarıdan siber saldırı yapıldığı iddialarına yol açtı.
İran'ın başkenti Tahran'ın batısındaki Kudüs ilçesinde bir patlama sesi duyulduğu bildirildi.
Devlet televizyonunun haberine göre, Kudüs ilçesi ve Elburz eyaletine bağlı Germdere ilçesinde duyulan patlamaya ve nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Duyulan patlama sesinin ardından Kudüs ilçesinde elektriklerin kesildiği belirtildi.
İran'da son haftalarda çok sayıda trafo ve doğal gaz patlaması meydana geldi. Üst üste gelen patlamalar dışarıdan siber saldırı yapıldığı iddialarına yol açtı.
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