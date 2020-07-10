İsrail koronavirüse teslim oldu! Bir günde 1464 yeni vaka tespit edildi
İsrail'de son 24 saatte 1464 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği ve 1464 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Bu, virüsün ülkede ilk olarak görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.
Ülkede böylece virüs kaynaklı can kaybının 350'ye, vaka sayısının da 35 bin 553'e yükseldiği aktarıldı.
Son 24 saatte yapılan test sayısının 26 binden fazla ve sonucu pozitif çıkanların ise yüzde 5,5 olduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, hastalardan 124'ünün durumunun ağır olduğu, 18 bin 532 kişinin ise iyileştiği belirtildi.
AKTİF VAKA SAYISI İYİLEŞEN HASTA SAYISINA YAKLAŞTI
İsrail'de son günlerde yeni vakalarda görülen artış nedeniyle salgında ikinci dalga yaşanırken, mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da 14 bin 651'e yükseldi.
Günlük vakaların her geçen gün arttığı ülkede, aktif vaka sayısı, iyileşen hasta sayısına yaklaşıyor.
Mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.
Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.
Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Ayrıca, sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Avukatlara başörtüsü yasağı getirildi
- Zelenskiy'den Türkiye mesajı
- Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa mesajı
- Venedik artık sular altında kalmayacak
- Putin'dan dikkat çeken Libya toplantısı
- Uber Danimarka’ya yaklaşık 25 milyon liralık ceza ödeyecek
- Yunanistan ve Rus Ortodoks Kilisesi çıldırdı
- Trump'tan aşı açıklaması: Çok yakın zamanda...
- İtalya'da ölenlerin sayısı 35 bine yaklaştı
- Floyd'un son sözleri yayımlandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ayasofya fotoğrafları! Ayasofya tarihi nedir? Ayasofya ne zaman müze oldu? Ayasofya'yı kim yaptı?
- Son dakika: Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya camii imamı kim olacak?
- Danıştay Ayasofya kararı son dakika! Ayasofya camii oldu mu? Ayasofya ibadete açıldı mı?
- iPhone'da uygulamalar neden açılmıyor? iPhone ve iPad'lerde uygulamalar çöktü mü?
- Son dakika: Ayasofya kararı saat kaçta açıklanacak? Danıştay Ayasofya kararı ne oldu?
- TOKİ Kırşehir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Kırşehir kura çekiliş sonuçları sorgulama
- BEDAŞ AYEDAŞ elektrik arıza kesintisi: 10 Temmuz İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- Son dakika: Berberlerde yeni korona önlemleri! Berber, kuaför, güzellik salonlarında yeni kurallar neler?
- Bayram öncesi emeklilere müjde! Emekliye intibak yasası çıktı mı? SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne oldu?
- TOKİ Gaziantep İslahiye Nurdağı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Gaziantep kura sonuçları sorgulama
- Son dakika: Ayasofya kararı açıklandı mı? Ayasofya ibadete açıldı mı? Ayasofya kararı son durum nedir?
- BİM haftanın ürünleri! 10 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte cuma indirimleri...