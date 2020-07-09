Venezüella ordusundan ortalığı karıştıracak açıklama: Hava sahamızı ihlal eden ABD uçağını vurduk

Venezuela Silahlı Güçlerinin Stratejik Operasyon Komutanlığı'nın Twitter açıklamasında, "Birleşik Hava Uzay Savunma Komutanlığı, 8 Temmuz sabaha karşı ülkenin hava sahasında ABD numaralı hava aracı tespit etti ve yasalara uygun olarak savaş uçaklarımızla etkisiz hale getirdi" ifadesine yer verildi.

ÖZEL BİR KİŞİYE AİT OLABİLİR

Komutanlık ayrıca yanan uçağın resimlerini paylaştı. Uçağın üzerinde net bir şekilde N339AV numarası görülüyor. Flightradar'ın verilerine göre, Hawker 800 tipi uçak özel bir kişiye ait. Uçağın, önceki gün Meksika üzerinde izinli uçuş yaptığı bildirildi.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI İLE İLİŞKİSİ OLABİLİR

Sputnik'in haberine göre; Uçağın vurulduğu bölge, mürettebatı ve taşıdığı yükle ilgili hiçbir bilgi verilmezken bu tür olayların genelde uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkili olduğu biliniyor. Yük kapasitesi 900 kg olan böyle bir uçağın ikinci el piyasasındaki fiyatı ortalama 2 milyon dolar.

Venezuela Savunma Bakanlığı bir ay önce ülkenin batısında bir uçağın vurulduğunu bildirmişti. Düşürülen uçağın uyuşturucu kaçakçılar tarafından işletildiği tahmin edilmişti.