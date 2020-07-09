10 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Trump'ın eski avukatı Michael Cohen tekrar gözaltına alındı

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen tekrar gözaltına alındı

Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevinden ev hapsine çıkarılan Başkanı 'ın eski avukatı ’in tekrar gözaltına alındığı bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.07.2020
ABONE OL
Trump'ın eski avukatı Michael Cohen tekrar gözaltına alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cezaevinden ev hapsine çıkarılan ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in tekrar gözaltına alındığı bildirildi.

Cohen'in avukat Jeffrey Levine tarafından yapılan açıklamada, müvekkilinin hapishaneden erken salınma şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Cohen, tutuklu bulunduğu hapishanede görülen salgın nedeniyle 21 Nisan'da cezasının geri kalanını Manhattan'daki evinde tamamlamak üzere salıverilmişti.

Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "yalan söyleme" ve "vergi kaçırma" suçlardan 3 yıl hapis cezasına mahkum edilen Cohen, Mayıs 2019'da cezasını çekmek üzere Otisville'deki federal hapishaneye teslim olmuştu.

53 yaşındaki Cohen'in cezasının Kasım 2021'de biteceği ifade edilmişti.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA