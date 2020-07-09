New York Federal Bölge Mahkemesi Trump'ın vergi kayıtlarını inceleyecek
ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi kayıtları için son kararı verdi. New York Federal Bölge Mahkemesi, Trump'ın vergi kayıtlarına ulaşabilecek ancak Kongre'nin erişim talebi reddedildi.
ABD Yüksek Mahkemesi, New York Federal Bölge Mahkemesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi kayıtlarına erişimine onay verdi. Mahkeme, Kongrenin söz konusu belgelere erişim talebini reddetti.
8 YILLIK GERİYE DÖNÜK VERGİ BEYANNAMELERİ İSTENMİŞTİ
ABD'de New York Federal Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın 2016 seçimlerinde rüşvet aldığı iddiaları ile ilgili yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında Trump'tan 8 yıllık geriye dönük vergi beyannamelerini açıklamasını istemişti.
Yüksek Mahkeme, New York Federal Bölge Mahkemesi ve kongrenin Trump hakkında yaptığı başvuruları karara bağladı. Mahkeme, Manhattan Bölge Mahkemesine Trump'ın 8 yıllık vergi kayıtları ve mali beyannamelerine erişim hakkı tanırken, Trump'ın söz konusu kayıtlara erişimi engelleyemeyeceği kararını verdi. Mahkeme, ayrıca kongrenin Trump'ın vergi beyannamelerine erişim talebini reddederek, davanın tekrardan gözden geçirilmesi için alt mahkeme olan New York Manhattan Federal Bölge Mahkemesine gönderdi.
BAŞKAN TRUMP'TAN YÜKSEK MAHKEMENİN KARARINA TEPKİ
Başkan Trump, yaptığı açıklamada eski Başkan Barack Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın kendisinin seçim kampanyasında "casusluk" yaptığını iddia ederek, "Onlar yakalandı ama onlara hiçbir şey olmadı. Bu suç benim başkan olmamdan önce de işleniyordu ve herkes bunu biliyordu. Buna rağmen, kimse korkudan bir şey yapamadı" ifadelerini kullandı.
Trump, "Bu tamamen siyasi bir yargılama. Mueller'in cadı avını ve diğerlerini kazandım, şimdi de siyasi olarak yolsuzluğa bulaşan New York ile mücadele etmek zorundayım. Bu yapılanlar, başkanlığa ya da yönetime karşı adil değil. Demokratların her şeyi siyasi olarak yozlaşmış. Şimdi Yüksek Mahkeme, başka bir başkan için asla vermeyeceği bir karar veriyor. Kampanyama ABD tarihindeki en büyük siyasi suç ve skandal iftirasını attılar. Bunlara rağmen ilk 3,5 yılımda herhangi bir başkandan daha fazlasını yaptım" dedi.
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