Meksika’da korkunç rakam! Son 24 saatte koronavirüsten 782 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 782 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 32 bin 796'ya yükselirken; ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 6 bin 995 artarak 275 bin 3'e çıktı.