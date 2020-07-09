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Meksika’da korkunç rakam! Son 24 saatte koronavirüsten 782 kişi hayatını kaybetti

’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 782 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 32 bin 796’ya yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.07.2020
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Meksika’da korkunç rakam! Son 24 saatte koronavirüsten 782 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 782 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 32 bin 796'ya yükselirken; ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 6 bin 995 artarak 275 bin 3'e çıktı.

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