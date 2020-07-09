Meksika’da korkunç rakam! Son 24 saatte koronavirüsten 782 kişi hayatını kaybetti
Meksika’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 782 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 32 bin 796’ya yükseldi.
Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 782 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 32 bin 796'ya yükselirken; ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 6 bin 995 artarak 275 bin 3'e çıktı.
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