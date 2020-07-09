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Dünya genelinde koronavirüs testi pozitif çıkan 7 milyon kişi iyileşti

Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 12 milyonu aşarken, iyileşenlerin sayısı ise 7 milyonu aştı. Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.07.2020
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Dünya genelinde koronavirüs testi pozitif çıkan 7 milyon kişi iyileşti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 7 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 7 milyon 3 bin 160 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (1 milyon 379 bin 450), Brezilya (1 milyon 117 bin 922), Hindistan (476 bin 554), Rusya (472 bin 511), Şili (271 bin 703), İran (209 bin 463), Peru (204 bin 748), İtalya (193 bin 640), Türkiye (187 bin 511) ve Almanya (182 bin 700) oldu.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 11 milyon 489 bin 976'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 549 bin 616 kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 12 milyonu geçti DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 12 MİLYONU GEÇTİ

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