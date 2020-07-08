Son dakika: ABD, Lübnanlı iş adamını serbest bıraktı! "Hizbullah'ın finansörü" olmakla suçlanmıştı
Son dakika haberine göre Lübnan'daki "Şii Hizbullah örgütünü finanse etmek" suçlamasıyla 3 yıldan beri ABD'de tutuklu bulunan iş adamı Kasım Tacuddin serbest bırakıldı.
Lübnanlı iş adamının ailesi yaptığı yazılı açıklamada, avukatların, sağlık sorunları yaşadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanma riski taşıyan Tacuddin'in salıverilmesi için Washington Federal Mahkemesi'ne başvurduğu belirtildi.
Avukatların başvurusu sonucu Tacuddin'in serbest kaldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Tacuddin, ABD vatandaşı değildir ancak mevcut seyahat şartları ve kendisinin hukuksal durumu dolayısıyla dönüşü karışık mekanizmalarla gerçekleşti. Dolayısıyla kendisinin dönüşü zaman aldı. Tacuddin, kendisini ABD'den Lübnan'a taşıyan özel bir uçakla bu sabah Beyrut'a ulaştı."
- KASIM TACUDDİN KİMDİR?
ABD, Hizbullah'ı finanse etmekle suçladığı Afrika'da ticaret yapan Lübnanlı iş adamı Tacuddin'in ismini 2009 yılında terör listesine eklemişti.
Fas makamları da 2017 yılında hakkındaki uluslararası yakalama kararı gereği Tacuddin'i gözaltına alarak ABD'ye teslim etmişti.
Tacuddin, Hizbullah'ı finanse etme ve kara para aklama gibi suçlardan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Washington Federal Mahkemesi, mayıs ayında 5 yıllık hükmünün geriye kalan 2 yılını tamamlamadan salıverilmesi talebiyle Tacuddin'in sağlığıyla ilgili sunulan raporu kabul etmişti.
ABD basını hükümlü Tacuddin'in, sağlık sorunları ve Kovid-19 salgını riskinden dolayı serbest bırakıldığını aktarmıştı.
Arap basını ise Hizbullah örgütünü finanse etmekle suçlanan Tacuddin'in, İsrail adına ajanlık yapmakla suçlanan Lübnanlı eski asker Amir Fahuri'nin ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği üzerinden yurt dışına çıkarılmasına karşı salıverildiğini öne sürmüştü.
Washington, terör örgütü olarak gördüğü Hizbullah'a yönelik kara parayı engelleme amacıyla yıllardır çok sayıda kişi ve kuruluşu yaptırım listesine alıyor.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Ukrayna'da bir Türk öldürülüp parçalandı
- Trump'ın eski avukatı tekrar gözaltına alındı
- Fransa Kovid-19 rakamlarını açıkladı
- 48 hastanenin yoğun bakım servisinde yer kalmadı
- İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi şehit etti
- ABD'den Japonya'ya F-35 satışına onay
- İtalya ve Cezayir'den Libya açıklaması
- Türk ve ABD'li firmalar için iş birliği mesajı
- ABD Genelkurmay Başkanı'ndan 'Amerikan iç savaşı' açıklaması!
- Beyaz Saray'da bir muhabirde koronavirüs tespit edildi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den cuma günü sürprizi! 10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli?
- Hakan Muhafız 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Hakan Muhafız 4. sezonda neler yaşandı?
- En az 1880 TL! Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye
- Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! TFF STSL 31. hafta güncel puan durumu
- MEB e Kayıt sorgulama: İlkokul 1. Ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? 2020-2021 Çocuğum hangi okula gidecek?
- Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?
- 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
- Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
- Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
- AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?
- Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?