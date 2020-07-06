06 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 bin 236 oldu

İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 bin 236 oldu

Koronavirüsün Avrupa'daki merkezi 'de salgının son verileri açıklandı. İngiltere'de son 24 saatte 16 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 44 bin 236'ya çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
ABONE OL
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 bin 236 oldu

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 236'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 236'ya çıktı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 352 artarken, toplam vaka sayısı 285 bin 768 oldu.

Ülkede raporlamada yaşanan sorunlar nedeniyle hafta sonları yayımlanan verilerde eksiklik yaşanıyor.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısında Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA