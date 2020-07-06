İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 bin 236 oldu
Koronavirüsün Avrupa'daki merkezi İngiltere'de salgının son verileri açıklandı. İngiltere'de son 24 saatte 16 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 44 bin 236'ya çıktı.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 236'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 236'ya çıktı.
Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 352 artarken, toplam vaka sayısı 285 bin 768 oldu.
Ülkede raporlamada yaşanan sorunlar nedeniyle hafta sonları yayımlanan verilerde eksiklik yaşanıyor.
İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısında Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.
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