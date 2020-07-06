Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bine yaklaştı
Fransa Halk Sağlığı Kurumu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu. Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 920'ye çıktı.
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 920'ye çıktı.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 176 artışla 203 bin 487'ye ulaştı. Son 3 günde 27 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 920'ye yükseldi.
Kovid-19 nedeniyle 548'i yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 850 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 77 bin 319 oldu. Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 89 gündür düşüyor.
Ülkede Kovid-19'a ilişkin güncel veriler artık cumartesi ve pazar günleri açıklanmıyor.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması
- Beyaz Saray'dan flaş koronavirüs açıklaması
- Beyaz Saray'dan şaşırtan maske çıkışı!
- İtalya koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
- Trump'tan flaş açıklama
- İran'dan ABD'ye yaptırım tepkisi
- İspanya antikor verilerini açıkladı
- Polonya'da eşcinsellerle alakalı flaş karar: Yasaklanıyor
- Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e taziye mesajı
- NASA başkent Ankara ve Anıtkabir'in fotoğrafını paylaştı!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 7 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! İşte BİM marketlerin salı günü indirimleri
- Üniversite adayları heyecan içinde! 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimi...
- İkramiye ödeme tarihleri belli oldu! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Son dakika: AÖF finaller ne zaman bitiyor? 2020 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Jandarma 300 subay 1000 astsubay alımı başvuru şartları! 2020 Jandarma ilanına başvuru nasıl yapılır?
- TOKİ Konya Tuzlukçu Beyşehir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama
- Magnum Porsche 2020 çekilişi ne zaman? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
- TÜGVA Ayasofya halısı imzalama kampanyası! 2020 Ayasofya dijital halısı dokuma nasıl yapılır?
- MEB açıklamaları: 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullarda koronavirüs önlemleri nasıl olacak?
- KPSS 2020 başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? KPSS lisans sınav ücreti ne kadar, kaç para?
- Son dakika: Kıdem tazminatı tavan fiyatı 2020 ne kadar? Kıdem tazminatı üst limiti ne kadar oldu?
- Son dakika: MTV kredi kartı ile taksitli ödeme nasıl yapılır? 2020 MTV 2. taksit ödeme ne zaman bitiyor?