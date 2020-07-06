ABD'de koronavirüsten sonra amip alarmı! 1 hafta içerisinde...

ABD'nin Florida eyaletinde "beyin yiyen amip" alarmı verildi.

Yetkililer Hillsborough bölgesinde bir kişinin "Naegleria Fowleri" adlı tek hücreli organizmaya maruz kaldığını açıkladı.



Floridalı yetkililer bölge halkına "burnunuza su almayın" uyarısında bulundu. Hastanın durumu ve canlıya nasıl maruz kaldığı ise açıklanmadı.