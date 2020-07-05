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Son dakika: ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

'nin eyaletinin Greenville kentinde gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.07.2020 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020
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Son dakika: ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Greenville emniyet biriminden yapılan açıklamada, gece kulübü Lavish Lounge'da sabaha karşı düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralıların hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.

Olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadı.

Kaynak: AA

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