04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 44 bin 198'e çıktı

Son dakika haberi... 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 198'e yükseldi. verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 67 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 198'e çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.07.2020
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Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 44 bin 198'e çıktı

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 624 artarken, toplam 284 bin 900 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da birinci, dünya genelinde de ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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