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İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 bin 131

Koronavirüs salgınının Avrupa'daki merkezi haline gelen , son verileri açıkladı. İngiltere'de koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 131'e yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
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İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 bin 131

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 131'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 137 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 131'e çıktı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 544 artarken, toplamda 284 bin 276 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da 1'inci, dünya genelinde de ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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