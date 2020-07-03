İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 bin 131
Koronavirüs salgınının Avrupa'daki merkezi haline gelen İngiltere, son verileri açıkladı. İngiltere'de koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 131'e yükseldi.
İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 131'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 137 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 131'e çıktı.
Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 544 artarken, toplamda 284 bin 276 oldu.
İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da 1'inci, dünya genelinde de ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.
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