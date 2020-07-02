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Beyaz Saray'da büyük şok! Her yanı fareler bastı

Amerika fare krizini çözemiyor. protestoları sürerken 205 yıllık St. John's Kilisesi önünde onlarca fare çöplere saldırırken görüntülendi. Sokaklarda ayrıca hamam böcekleri de görüntülendi. ’nin başkenti Washington'da göstericilerin özerk bölge ilan etmek istedikleri yerleri fareler istila etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.07.2020
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BEYAZ SARAY'DA BÜYÜK ŞOK! HER YANI FARELER BASTI

'nin başkenti Washington'da göstericilerin özerk bölge ilan etmek istedikleri yerleri fareler istila etti.

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, bir polisin 46 yaşındaki Afro-Amerikan 'u öldürmesinin ardından tüm eyaletlere yayılan gösteriler 1 ayı aşkın süredir devam ederken, 205 yıllık St. John's Kilisesi önünde onlarca fare çöplere saldırırken görüntülendi. Sokaklarda ayrıca hamam böcekleri de görüntülendi.

Göstericilerin sayısı azalırken protestoların merkezi 'ın tam karşısındaki H Caddesi ile Black Lives Matter Plaza'da polis özerk bir bölge oluşmaması için nöbet tutuyor.

FARE KRİZİ YILLADIR ÇÖZÜLEMİYOR
Washington genelinde 400 bine yakın farenin yaşadığı tahmin edilirken başkentin çözülemeyen büyük sorunlarından birisi olan fareler için belediye her sene 1 milyon doların üzerinde bir bütçe ayırıyor.

ABD'de fare sorununun olduğu ilk 10 şehir ise şu şekilde belirtiliyor : Chicago, , , Washington, , Detroit, Philadelphia, Cleveland, Baltimore ve Denver.



BEYAZ SARAY'IN BASIN ODASINDA BİR GAZETECİNİN ÜZERİNE FARE DÜŞMÜŞTÜ
Beyaz Saray'da çok sayıda fare, hamam böceği ve karıncanın görüldüğü ve yapının eski olması sebebiyle bazı bölgelerinde tavan akıntılarının olduğu biliniyor.

ABD Başkanlarının kaldığı Beyaz Saray binası farelerin de ikamet ettiği yer oldu. Beyaz Saray'ın basın odasında bir gazetecinin üzerine tavandan fare düşmesi paniğe yol açmıştı.

NBC muhabiri Peter Alexander, Twitter'da paylaştığı bir mesajda, "Beyaz Saray'daki basın ofisinin tavanından bir fare resmen kucağıma düştü" sözlerine yer vermişti.

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