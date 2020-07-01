Türkiye Libya’nın kalkınması için devrede! Libya'ya yüzen santral...

Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan resmi hükümete karşı 15 aydır darbe girişiminde bulunan Hafter milislerinin önünün kesilmesinde önemli rol oynayan Türkiye, şimdi de Libya'nın ekonomik refahı için kolları sıvadı. Libya'daki en temel problemlerinden biri olan elektrik sorunun çözümü için Türk şirketler devreye giriyor.

İsmi gizli kalmak koşuluyla İngiliz Reuters ajansına bilgi veren bir Türk yetkili, 10'dan fazla ülkede faaliyet gösteren Türk firma Karadeniz Holding, Libya'ya da devreye girecek.

Alman DW ajansı da yüzer santral gemileriyle adını dünyada duyuran Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Ticaret Grup Başkanı Zeynep Harezi'nin tweet'lerine yer verdi. Harezi, Libya'ya 30 gün içinde 1000 megawatt elektrik sağlamaya hazır olduklarını belirtti.







ÜST DÜZEY ÇIKARMA

Libya'da günlük elektrik kesintilerinin 10 saati bulduğunu kaydeden Harezi, yüzer elektrik santralleri ile hızlı ve ekonomik bir şekilde 24 saat güvenli elektrik sağlayabileceklerini belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın 17 Haziran Çarşamba günü Trablus'a düzenlediği sürpriz ziyarette Ulusal Mutabakat Hükümeti ile başta elektrik olmak üzere enerji işbirliği konusu da gündeme gelmişti. Daha önce çıkan haberlerde de Ticaret Bakanlığı'nın Karadeniz Holding Karpowership'in yanı sıra Çalık Enerji ve Aksa Enerji'den de Libya'daki mevcut elektrik sorununun çözümü için proje önerileri sunmasını istediği bildirilmişti.







'RUSYA, HAFTER GÜÇLERİNİ TAHKİM ETTİ'

ABD gazetesi Wall Street Journal'ın Avrupalı ve Libyalı yetkililere dayandırdığı haberine göre Rusya, Libya'da darbeci Halife Hafter'e yardım için kuvvet yolladı. Haberde Rusya'nın, Hafter'in geçen hafta Libya'nın en büyük petrol sahasını ele geçirmesine yardım amacıyla paralı asker gönderdiği ileri sürüldü. Ayrıca, Rusya'nın nisanda Hafter'e 100 tonu bulan Libya banknotu gönderdiği de iddia edildi. Gazete bu iddiayı Rus gümrük kayıtlarına dayandırdı.



'PARİS ÇOK GEÇ KALDI'

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkesinin Halife Hafter'i desteklemediği yönündeki açıklaması için "Bizler, 14 ay boyunca yani Hafter'in başkente yönelik saldırılarının başladığı günden itibaren Paris'ten bu saldırıyı reddeden bir açıklama beklemiştik. Macron'un açıklamaları çok geç geldi" dedi.

Sabah