Son dakika: Libya'da toplu mezarlardan 23 günde 208 ceset çıkarıldı
Son dakika haberine göre; Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyi ile Terhune ve çevresindeki toplu mezarlardan 23 günde toplam 208 ceset çıkarıldığını açıkladı.
Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan bölgelerde 5-28 Haziran tarihleri arasında bulunan ceset sayısının 208 olduğu ifade edildi.
Terhune Hastanesi morgunda bulunan ve aralarında kadın ve çocukların da olduğu cesetler üzerinde işkence izlerine rastlandığı kaydedildi.
Açıklamada, 15 cesedin kimliğinin belirlendiği ve başkentin güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesindeki ailelerine teslim edildiği belirtildi.
Libya ordusunun 5 Haziran'da Hafter milislerinden kurtardığı Terhune ve çevresinde, Birleşmiş Milletlerin (BM) de teyit ettiği rakamlara göre 11 toplu mezar tespit edilmişti.
Libya hükümeti, bu süreçte BM, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve insan hakları örgütlerine defalarca çağrı yaparak, toplu mezarlara ilişkin uluslararası soruşturma talep etmişti.
Yapılan çağrılar üzerine BM, Libya'daki olayları araştırmak için İnsan Hakları Konseyine bağlı Libya Uluslararası Araştırma Komisyonu kurulması kararı almıştı.
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