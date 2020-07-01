01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Almanya'dan AB-Çin Zirvesi için yeni planlama

'nın Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devralması üzerine, AB-Afrika ve AB-Çin zirvelerinin düzenlenmesi için harekete geçildi. Dönem planlamaları hakkında açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Avrupa'yı geleceğe hazırlayarak bu beklentileri yerine getirmek istiyoruz" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.07.2020
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ALMANYA'DAN AB-ÇİN ZİRVESİ İÇİN YENİ PLANLAMA

, 6 ay boyunca yürüteceği Avrupa Birliği () Konseyi Dönem Başkanlığı'nı Hırvatistan'dan devraldı.

Almanya'nın "Birlikte Avrupa'yı yeniden güçlendirmek" sloganıyla 31 Aralık'a kadar yürüteceği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlık, ekonomik ve sosyal etkileriyle mücadele edilmesine ağırlık verilecek.

AB-ÇİN ZİRVELERİNİN DÜZENLENMESİ PLANLANIYOR

Alman hükümetinin resmi programında, Avrupa'nın Kovid-19 krizinden güçlü bir şekilde çıkması için tüm güçle çalışılacağı belirtilerek, Avrupa'nın geleceği ile ilgili de AB'nin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçenin belirlenmesi, iklimin korunması, dijitalleşme, hukukun üstünlüğü ve Avrupa'nın dünyadaki rolü ile 'nin birlikten ayrılmasına ilişkin müzakereler gibi konuların Almanya'nın dönem başkanlığında önemli yer alacağı ifade edildi.

Almanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı yapacağı dönemde AB-Afrika ve AB-Çin zirvelerinin düzenlenmesi planlanıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin dönem başkanlığında beklentilerin büyük olduğunu bildiğini ifade ederek, "Krizden iyi bir şekilde çıkarak ve Avrupa'yı geleceğe hazırlayarak bu beklentileri yerine getirmek istiyoruz." dedi.

AB KONSEYİ DÖNEM BAŞKANLIĞI

AB Konseyi Dönem Başkanlığı, altı aylık sürelerle üye ülkeler arasında dönüşümlü olarak üstleniliyor. Dönem başkanı ülke AB Konseyi toplantılarına başkanlık ediyor ve AB için öncelikli konuların belirlenmesini sağlıyor.

AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı Almanya'dan sonra 1 Ocak 2021'de Portekiz üstlenecek.

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