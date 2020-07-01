Libya'da BM'ye TSK mesajı
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, darbeci Hafter'e bağlı milislerin tuzakladığı mayın ve EYP'lerin imha edilmesi konusunda BM ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, TSK'nın bölge halkının evine rahat dönebilmesi için EYP ve mayınları imha etmeye devam ettiği belirtildi.
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Avrupa Birliği'nin Libya Büyükelçisi Alan Bugeja ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'un güneyinde tuzakladığı mayın ve patlayıcıların imhasını görüştü.
MAYIN VE EYP'LER ORTAYA ÇIKMIŞI
Libya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başağa, Bugeja ve beraberindeki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede "Hafter milislerinden kurtarılan alanlarda tuzaklanan mayın ve patlayıcıların imhası ve AB'nin bu konuda Libya hükümetine desteği" ele alındı.
Hafter milislerine karşı son dönemde üst üste başarılar elde eden Libya ordusu, başta Trablus il idari sınırı ve Terhune olmak üzere ülkenin batısındaki geniş bir alanı milislerden temizlemişti.
Başkentin güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilirken, Hafter milislerinin, geride çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tuzakladıkları ortaya çıkmıştı.
BM'YE İMHA EDİLMESİ ÇAĞRISI
Yüksek infilak gücüne sahip zırhlı araçlara karşı kullanılacak mayınlar ve EYP'lerin, sivillerin evlerine, kapı arkalarına, gündelik eşyalara tuzaklanması büyük tepkiye yol açmıştı.
Libya Mayın ve Savaş Kalıntılarını Araştırma Merkezinin verilerine göre, şimdiye kadar Hafter milislerinin tuzakladığı mayın ve EYP'ler nedeniyle meydana gelen 57 patlamada, aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 39 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.
Sivil halkın evlerine güvenli dönüşünü sağlamak için Libya makamlarının daveti üzerine çalışmalara başlayan TSK'ya bağlı patlayıcı ve mayın imha uzmanları, modern ekipmanları, robotik sistemleri, milli teknolojileri ve teknik saha tecrübelerini kullanarak Libya ordusuyla birlikte mayın ve patlayıcıları imha faaliyetlerini sürdürüyor.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Dünya genelindeki vaka sayısı açıklandı
- Belçika Kralı Philippe'den Kongo'ya "derin pişmanlık" mektubu
- İtalya'da koronavirüs vaka sayısı açıklandı
- Türkiye söz sahibi ülkelerden olacak
- Katar'dan Suriye halkına dev yardım
- "Amerikan askeriyim" diyen dolandırıcı yakalandı
- Ölenlerin sayısı 44 bine yaklaştı
- Kanada'dan Türkiye'ye mülteci teşekkürü
- 31 eyalette koronavirüs vaka sayısı arttı
- İran'daki patlamada ölü sayısı arttı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- "Amerikan askeriyim" diyerek dolandırıcılık yapan Nijeryalı yakalandı
- ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel ürünler sürprizlerle dolu! ŞOK'ta çarşamba kampanyaları neler?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman?
- Son dakika: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2020 ATA AÖF final sonuçları sorgulama!
- ÖSYM takvimi: KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ne zaman? KPSS lise sınavı ne zaman yapılacak?
- KPSS başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS ne zamaan?
- KPSS başvuru kılavuzu 2020 yayımlandı! KPSS lisans, ÖABT başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar?
- Heyecan sürüyor! KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman?
- sinavbasvuru.anadolu.edu.tr: Halkbank personel alımı başvuru ekranı! 2020 Banko Hizmetleri Asistanı şartları neler?
- Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Haziran corona tablosu vaka sayısı kaç oldu? Son durum nedir?
- 1 Temmuz'da nereler açılacak? İnternet kafeler, oyun salonları, düğün salonları ne zaman açılacak?
- TOKİ Erzurum kura sonuçları canlı izle! TOKİ Erzurum 1350 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama