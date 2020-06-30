Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyon 500 bini aştı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelindeki vaka sayısı 10 milyon 500 bini geçerken, ABD'deki vaka sayısı 2 milyon 702 bin 415'e ulaştı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 10 milyon 500 bini geçti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Kovid-19'a yakalananların sayısı 10 milyon 505 bin 399'a ulaştı.
Yeni tip koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü ABD'de 2 milyon 702 bin 415 kişi Kovid-19'a yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla, Brezilya (1 milyon 383 bin 678), Rusya (647 bin 849), Hindistan (585 bin 220), İngiltere (312 bin 654), İspanya (296 bin 351), Peru (282 bin 365), Şili (279 bin 393), İtalya (240 bin 578), İran (227 bin 662), Meksika (220 bin 657) ve Pakistan (209 bin 337) oldu.
Türkiye'deki vaka sayısı ise 199 bin 906'ya ulaştı.
VAKA SAYISI 50 BİNİ AŞAN ÜLKELER
Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:
"Almanya (195 bin 565), Suudi Arabistan (190 bin 823), Fransa (164 bin 801), Bangladeş (145 bin 483), Güney Afrika (144 bin 264), Kanada (104 bin 144), Katar (96 bin 88), Kolombiya (95 bin 43), Çin (83 bin 531), İsveç (67 bin 667), Mısır (66 bin 754), Arjantin (62 bin 268), Belarus (62 bin 118) Belçika (61 bin 427), Ekvador (56 bin 432), Endonezya (56 bin 385) ve Hollanda (50 bin 273)."
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 510 bin 874 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19'a yakalanan 5 milyon 727 bin 661 kişi iyileşti, halen 4 milyon 266 bin 864 hasta tedavi görüyor.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Suudi Arabistan'da korkutan artış!
- Ölenlerin sayısı 44 bine yaklaştı
- Türkiye söz sahibi ülkelerden olacak
- Belçika Kralı Philippe'den Kongo'ya "derin pişmanlık" mektubu
- İtalya'da koronavirüs vaka sayısı açıklandı
- Aliyev önerdi 130'dan fazla BM ülkesi kabul etti
- "Amerikan askeriyim" diyen dolandırıcı yakalandı
- Kanada'dan Türkiye'ye mülteci teşekkürü
- 31 eyalette koronavirüs vaka sayısı arttı
- AB'den skandal karar! Türkiye listede yok
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- "Amerikan askeriyim" diyerek dolandırıcılık yapan Nijeryalı yakalandı
- ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel ürünler sürprizlerle dolu! ŞOK'ta çarşamba kampanyaları neler?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman?
- Son dakika: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2020 ATA AÖF final sonuçları sorgulama!
- ÖSYM takvimi: KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ne zaman? KPSS lise sınavı ne zaman yapılacak?
- KPSS başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS ne zamaan?
- KPSS başvuru kılavuzu 2020 yayımlandı! KPSS lisans, ÖABT başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar?
- Heyecan sürüyor! KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman?
- sinavbasvuru.anadolu.edu.tr: Halkbank personel alımı başvuru ekranı! 2020 Banko Hizmetleri Asistanı şartları neler?
- Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Haziran corona tablosu vaka sayısı kaç oldu? Son durum nedir?
- 1 Temmuz'da nereler açılacak? İnternet kafeler, oyun salonları, düğün salonları ne zaman açılacak?
- TOKİ Erzurum kura sonuçları canlı izle! TOKİ Erzurum 1350 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama