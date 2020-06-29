Son dakika: İran'da yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı: Yolcuların durumu iyi

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, Asleviye kentine gitmek üzere başkent Tahran'dan hareket eden yolcu uçağında kalkıştan bir süre sonra teknik arıza meydana geldi.

Mahan Hava Yollarına ait yolcu uçağı, söz konusu arıza nedeniyle Şiraz Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı.

Uçaktaki yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.