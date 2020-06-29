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Son dakika: İran'da yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı: Yolcuların durumu iyi

Son dakika haberine göre 'da Tahran-Asleviye seferini yapmak üzere havalanan ait yolcu uçağı, nedeniyle yaptı. 'na inen uçaktaki yolcuların durumunun iyi olduğu belirtildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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İRAN'DA YOLCU UÇAĞI ZORUNLU İNİŞ YAPTI

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, Asleviye kentine gitmek üzere başkent Tahran'dan hareket eden yolcu uçağında kalkıştan bir süre sonra meydana geldi.

ait yolcu uçağı, söz konusu arıza nedeniyle 'na yaptı.

Uçaktaki yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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