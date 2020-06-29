Son dakika: İran'da yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı: Yolcuların durumu iyi
Son dakika haberine göre İran'da Tahran-Asleviye seferini yapmak üzere havalanan Mahan Hava Yollarına ait yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı. Şiraz Havaalanı'na inen uçaktaki yolcuların durumunun iyi olduğu belirtildi
İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, Asleviye kentine gitmek üzere başkent Tahran'dan hareket eden yolcu uçağında kalkıştan bir süre sonra teknik arıza meydana geldi.
Mahan Hava Yollarına ait yolcu uçağı, söz konusu arıza nedeniyle Şiraz Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı.
Uçaktaki yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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