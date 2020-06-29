29 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: DSÖ'den koronavirüs uyarısı

Koronavirüs salgını hakkında açıklama yapan Genel Direktörü Ghebreyesus, çarpıcı uyarılarda bulundu. Ghebreyesus, "En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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SON DAKİKA: DSÖ'DEN KORONAVİRÜS UYARISI

Ghebreyesus yaptığı açıklamada, koronavirüsün henüz geçmediği ve daha kötü bir durumla karşı karşıya kalınabileceğini belirterek, "En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm. Ama bu tür ortam ve koşullarda en kötüsünün gelmesinden endişeliyiz" dedi.

Detaylar gelecek...

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