İtalya koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Koronavirüs salgınının Avrupa'da ilk büyük darbeyi vurduğu İtalya, son vaksa sayısını açıkladı. İtalya'dan yapılan açıklamada 24 saatte 22 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 22 artarak 34 bin 738'e çıktı.
Ülkede 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 155 düşüşle 16 bin 681'e gerilerken, bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 240 bin 310'a ulaştı. Son 24 saatte 174 yeni vaka tespit edildi.
İYİLEŞENLERİN SAYISI AÇIKLANDI
İyileşenlerin sayısı son 24 saatte 307 artışla 188 bin 891'e çıktı.
Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 22 artarak 34 bin 738'e yükseldi.
Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 314 bin 619 test yapıldı.
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