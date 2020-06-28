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Belçika'dan Müslüman kadınlar için başörtüsü hamlesi

Müslüman kadınların ile kamu kurumlarında çalışması 'da gündeme geldi. Çalışma şartlarında yeniden düzenlemeye gidilen Belçika, başörtülü kadınların kamu kurumlarında çalışmasına izin vermeye hazırlanıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.06.2020 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020
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BELÇİKA'DAN MÜSLÜMAN KADINLAR İÇİN BAŞÖRTÜSÜ HAMLESİ

'da kamu kurumlarında çalışan Müslüman kadınların takmasına izin verilmesi planlanıyor. Molenbeek Belediyesinde Yeşiller Partisi ve Belçika'daki İslamofobiye Karşı Kolektifi tarafından hazırlanan tasarı ile kamudaki yaş, cinsel yönelim, medeni durum, doğum yeri, servet, inanç veya felsefi inanış, siyasi tercih, sendika üyeliği, dil, şimdiki veya gelecekteki sağlık durumu, engellilik, fiziksel veya genetik özellikler, sosyal köken, ten rengi, soy, ulusal veya etnik köken gibi çalışma şartlarında yeniden düzenlemeye gidiliyor.

Tasarı Molenbeek'te siyasi tartışmalara yol açarken, geçen sene belediye meclisi toplantısında başörtülü bir kadının işe alınmak istenmesi ile başlayan tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. Muhalifler ise tasarıyı sadece oy almak için yapılan bir hamle olarak değerlendiriyor.

Belediye Başkanı Catherine Moureaux, yasa tasarısı hakkında yorum yapmayacağını belirterek, "Şehrim için gereğini yerine getireceğim" ifadelerini kullandı.

zmanlar, çoğunluğun tasarının kabul edilmesine sıcak baktığını aktarırken, tasarının Eylül ayında onaylanarak yürürlüğe girmesini beklediklerini belirttiler.

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