27 Haziran 2020, Cumartesi
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İsrail Gazze'ye saldırdı

İşgalci ordusuna ait savaş jetleri bir kez daha Gazze Şeridi'ni hedef aldı. İsrail ordusu sivillerin bulunduğu Gazze Şeridi'ndeki tarım alanlarına hava saldırısı düzenledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.06.2020
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İSRAİL GAZZE'YE SALDIRDI

'e bağlı savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki tarım alanlarına hava saldırısı gerçekleştirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, gün içinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'den İsrail'e iki roket atıldığını ve İsrail'de sirenlerin çaldığını belirtmişti.

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