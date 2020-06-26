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Son dakika: Irak’ta Hizbullah’a operasyon. Çok sayıda roketatar ele geçirildi

Son dakika haberine göre 'ta terörle mücadele ekipleri Genel Merkezi’ne baskın düzenledi. Baskında, roketatarlar ele geçirildiği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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IRAK’TA HİZBULLAH’A OPERASYON: ROKETATARLAR ELE GEÇİRİLDİ

Terörle Mücadele Servisi birliklerinin 'ın güneyinde bulunan karargahına baskın düzenledikleri açıklandı. Perşembe gecesi geç saatlerde yapılan baskında toplam 13 Hizbullah üyesinin tutuklandığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA ROKETATARA EL KONULDU
Irak güvenlik güçleri tarafından düzenlenen baskında yanlısı teröristlerin ellerinde bulunan çok sayıda roketatara da el konulduğu belirtildi. Bu baskının ABD karşıtı roket saldırıları yapmakla suçlanan teröristlere yönelik ilk baskın olduğu kaydedildi.

Öte yandan, bu ayın başlarında bir dizi Katyuşa roketi ile Bağdat'a saldırı düzenlendi. Irak'ta bulunan Ortak Operasyonlar Komutanlığı (), Katyuşa roketatarı yüklü bir kamyonu ele geçirdi. Ancak JOC, ele geçirilen kamyonla ilgili o dönemde herhangi bir terör grubuna bağlayan bir açıklamada bulunmadı.

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