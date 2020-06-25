25 Haziran 2020, Perşembe
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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri, mültecileri karasularına attı. Çanakkale açıklarında yaşam mücadelesi veren 62 göçmeni ekipleri kurtardı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.06.2020
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ÖLÜME TERK EDİLEN GÖÇMENLERİ TÜRKİYE KURTARDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 62 düzensiz göçmen, ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Deveboynu Burnu açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri, 62 düzensiz göçmeni lastik bot içerisinde Türk Karasularına geri iterek ölüme terk etti.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri 62 düzensiz göçmeni kurtararak Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde bulunan Sahil Güvenlik Karakoluna getirdi.

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