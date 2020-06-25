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Son dakika: Sırbistan'da bir ilk: Başörtülü vekil meclise girdi

Son dakika haberine göre ’da Pazar günü gerçekleşen genel seçimlerinde vekil seçilen Dr. Misala Pramenkovic Sırp parlemantosuna giren ilk başörtülü vekil oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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SIRBİSTAN'DA BİR İLK: BAŞÖRTÜLÜ VEKİL MECLİSE GİRDİ

'da Pazar günü gerçeklesen genel seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in liderliğini yaptığı Sırp İlerleme Partisi (SNS) sandıktan galip çıktı. Yapılan resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 60'ın üzerinde oy alarak tek başına iktidar olmaya hak kazanan SNS ittifakı, 250 üyesi bulunan Ulusal Mecliste 191 sandalye kazandı. Öte yandan Adalet ve Barış Partisinden (SPP) katılan Dr. Misala Pramenkovic 3'üncü sıradan milletvekili seçilerek ülke tarihinde bir ilke imza attı. Sırbistan Parlamentosunda ilk kez Müslümanları temsilen bir başörtülü milletvekili girmiş oldu.

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