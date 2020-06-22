Trump'tan ABD'nin darbe ile devirmek istedeği Maduro için flaş açıklama
ABD Başkanı Donald Trump, darbe ile devirmek isteyip başarılı olamadıkları Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kendisiyle görüşmek istediğini iddia ederek, "Maduro görüşmeyi istiyor ve ben de görüşmelere karş�� değilim. Çok az görüşme teklifini reddettim. Bunu değerlendirebilirim." dedi.
ABD'li Axios kanalına mülakat veren ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ile Venezuela arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TRUMP'TAN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA
Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın desteğiyle Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya herhangi bir bağlılığının olmadığını dile getirerek, "Onunla da olur onsuz da ama Venezuela'da yaşananlara son derece karşıyım." ifadesini kullandı.
Guaido'nun seçilmiş biri olduğunu ancak kendisinin Guaido'ya çok olumlu bakmadığını belirten Trump, "Bazı insanlar seviyor, bazıları ise sevmiyor. Bana göre her iki taraf da çok bir anlam ifade etmiyor." diye konuştu.
TRUMP'TAN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA
Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın desteğiyle Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya herhangi bir bağlılığının olmadığını dile getirerek, "Onunla da olur onsuz da ama Venezuela'da yaşananlara son derece karşıyım." ifadesini kullandı.
İKİYÜZLÜ TUTUM
Guaido'nun seçilmiş biri olduğunu ancak kendisinin Guaido'ya çok olumlu bakmadığını belirten Trump, "Bazı insanlar seviyor, bazıları ise sevmiyor. Bana göre her iki taraf da çok bir anlam ifade etmiyor." diye konuştu.
"BUNU DEĞERLENDİREBİLİRİM"
Trump, Maduro ile muhtemel bir görüşmeye nasıl baktığının sorulması üzerine, "Maduro görüşmeyi istiyor ve ben de görüşmelere karşı değilim. Çok az görüşme teklifini reddettim. Bunu değerlendirebilirim." dedi.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Türkiye'den Yunanistan'a sert cevap
- Libya hükümeti, Sisi'nin tehdidini savaş ilanı olarak gördüğünü açıkladı
- Trump'a Kovid-19 şoku!
- Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 9 milyonu geçti
- PKK'dan Azez'de kalleş saldırı
- Filistin'den İsrail'e ilhak planı tepkisi
- Çin akıllanmıyor! Tepkilere rağmen başladı...
- Lavrov'dan kritik Libya görüşmesi
- Virüse yakalanan genç sayısında büyük artış
- Çin'den Kovid-19 aşısıyla ilgili flaş açıklama
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Trump'tan ABD'nin darbe ile devirmek istedeği Maduro için flaş açıklama
- A101 25 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101 perşembe indirimlerinde "Elektrikli Bisiklet" dikkat çekiyor!
- BİM aktüel 23 Haziran kataloğu: Şarküteri ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM salı indirimleri...
- KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri son gün ne zaman?
- Son dakika: YKS ertelendi mi? YKS tarihi değişti mi? 2020 üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
- Son dakika: LGS iptal mi oldu? LGS sınavı yeniden mi yapılacak?
- LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 açıklandı mı? 2020 İstanbul, Ankara, Antalya lise kontenjanları
- Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2020 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav ne zaman?
- MEB: LGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- LGS sınav soruları ve cevapları 2020! Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil sınav soruları görüntüleme
- Zirve karıştı! 2020 Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! STSL 28. hafta fikstürü
- Atiye 2. sezon yayın tarihi belli oldu! Netflix Atiye 2. yeni sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak?