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Trump'tan ABD'nin darbe ile devirmek istedeği Maduro için flaş açıklama

Başkanı , ile devirmek isteyip başarılı olamadıkları Devlet Başkanı 'nun kendisiyle görüşmek istediğini iddia ederek, "Maduro görüşmeyi istiyor ve ben de görüşmelere karş�� değilim. Çok az görüşme teklifini reddettim. Bunu değerlendirebilirim." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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TRUMP'TAN FLAŞ MADURO AÇIKLAMASI
'li Axios kanalına mülakat veren ABD Başkanı , ülkesi ile arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TRUMP'TAN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın desteğiyle Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya herhangi bir bağlılığının olmadığını dile getirerek, "Onunla da olur onsuz da ama Venezuela'da yaşananlara son derece karşıyım." ifadesini kullandı.

İKİYÜZLÜ TUTUM

Guaido'nun seçilmiş biri olduğunu ancak kendisinin Guaido'ya çok olumlu bakmadığını belirten Trump, "Bazı insanlar seviyor, bazıları ise sevmiyor. Bana göre her iki taraf da çok bir anlam ifade etmiyor." diye konuştu.

"BUNU DEĞERLENDİREBİLİRİM"

Trump, Maduro ile muhtemel bir görüşmeye nasıl baktığının sorulması üzerine, "Maduro görüşmeyi istiyor ve ben de görüşmelere karşı değilim. Çok az görüşme teklifini reddettim. Bunu değerlendirebilirim." dedi.

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