BM'den Suriye anayasa komitesi için flaş açıklama
Suriye'de ilaç ve gıda fiyatlarının artmasıyla halkın yoksulluk oranı yüzde 80'e çıktı. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye için Cenevre'de yapılması planlanan 3.tur görüşmeleri için anayasa komitesinin toplanmaya hazır olduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 3'üncü tur görüşmeler için anayasa komitesini toplamaya hazır olduğunu beliterek, ''Ağustos sonuna doğru Cenevre'de bir oturumun mümkün olabileceğinden umutluyum.'' dedi.
BM Güvenlik Konseyi'ni video konferans ile Suriye'deki gelişmeler hakkında bilgilendiren Pedersen, ülke genelindeki dramatik ekonomik çöküşün yeni bir boyuta ulaştığına dikkati çekti .
Suriye'nin para biriminin son bir haftada 9 yıldan uzun süredir davam eden savaş sürecinden daha fazla değer kaybettiğini belirten Pedersen, enflasyon oranının son 6 ayda zirveye çıktığını ifade etti.
SURİYE'DE KITLIK YAŞANABİLİR UYARISI
İlaç ve gıda fiyatlarının arttığını ve alım gücünün azaldığını kaydeden Pedersen, Suriyelilerin yüzde 80'inden fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığını söyledi.
Dünya Gıda Programı'na göre 9,3 milyon Suriyelinin gıda güvenliğinin bulunmadığını belirten Pedersen, durum daha da kötüleşirse ülkede kıtlık yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Pedersen, 3'üncü tur görüşmeler için anayasa komitesini toplamaya hazır olduğunu da belirterek, ''Ağustos sonuna doğru Cenevre'de bir oturumun mümkün olabileceğinden umutluyum.'' dedi.
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