ABD Almanya'daki asker sayısını düşürecek
ABD Başkanı Trump, Almanya'nın NATO ödemeleri konusunda ihmalkar davrandığını dile getirdi. NATO ülkesi müttefikine tepki gösteren ABD Başkanı Trump, Almanya'daki asker sayılarını 25 bine düşüreceklerini söyledi.
Trump, Almanya'daki asker sayısını 25 bine düşüreceklerini duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'nın NATO ödemelerinde "ihmalkar" davrandığını belirterek, ABD'nin bu ülkedeki asker sayısını 25 bine düşüreceğini açıkladı.
Trump, Beyaz Saray'da yaşlı hakları ile ilgili katıldığı toplantı esnasında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ülkedeki yaşlıların hakları ve sağlığı için birçok adım attıklarını vurgulayan Trump, Kovid-19 vakalarının tekrar artışa geçmesi konusunda, "Şu anda test yapmayı durdurursak daha az vakamız olur." yorumunda bulundu.
Trump, son günlerde gündem olan "polis reformu" kararnamesine ilişkin de "Kararnameyi yarın imzalayacağız. Biz kanun ve nizam istiyoruz. Kararname adalet ve güvenlikle ilgili. Kararnamenin çok kapsamlı olduğunu düşünüyorum." yorumunda bulundu.
ATLANTA'DA BİR SİYAHİNİN POLİS KURŞUNUYLA ÖLDÜRÜLMESİNİ "KORKUNÇ" OLARAK NİTELEDİ
Atlanta'da siyahi Rayshard Brook'un polis kurşunu ile öldürülmesine ilişkin ise Trump, "Bunun çok korkunç bir olay olduğunu düşünüyorum. Benim için çok rahatsızlık vericiydi." ifadesini kullandı.
Trump, Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde bir grup göstericinin "Capitol Hill" bölgesinde "özerk bölge" ilan etmesine ilişkin, Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan ve Washington Valisi Jay Inslee'ye yüklendi.
Vali Inslee'ye Ulusal Muhafızları görevlendirme çağrısı yapan Trump, "Vali ve Belediye Başkanı işini yapmazsa biz yapacağız. Yapabileceğimiz çok şey var." ifadesini kullandı.
ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), kendisinin de kullandığı hidroksiklorokin isimli ilacın, Kovid-19 tedavisinde kullanılmasını durdurma kararından haberi olmadığını kaydeden Trump, "Bu ilacın bana bir zararı dokunmadı." dedi.
"ALMANYA, NATO ÖDEMELERİ KONUSUNDA İHMALKAR DAVRANIYOR"
Trump, Almanya'dan asker çekme kararına ilişkin ise "Almanya'daki askerlerimizin sayısını 25 bine düşüreceğiz. Bildiğiniz gibi Almanya, NATO ödemeleri konusunda ihmalkar davranıyor. NATO'ya milyarlarca dolar borçları var. Onlar ödeme yapmayacaksa biz neden orada asker bulunduralım?" değerlendirmesinde bulundu.
Amerikan Wall Street Journal gazetesinin 5 Haziran'daki haberinde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien tarafından imzalanan talimatname ile Almanya'daki ABD askerleri için üst limitin 25 bine düşürülmesi emri verildiği kaydedilmişti.
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