Son dakika: Gana Sağlık Bakanı coronavirüse yakalandı
Son dakika haberi; Batı Afrika ülkesi Gana'da Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu'da yeni tip coronavirüs tespit edildiği bildirildi.
Ulusal basında çıkan haberlerde Manu'ya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Manu'nun hastanede tedavi gördüğü, durumunun stabil olduğu kaydedildi.
11 BİNDEN FAZLA VAKA GÖRÜLDÜ
Gana'da şimdiye kadar 11 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken 48 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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