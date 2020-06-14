14 Haziran 2020, Pazar
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Son dakika: Gana Sağlık Bakanı coronavirüse yakalandı

Son dakika haberi; Batı Afrika ülkesi Gana'da Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu'da yeni tip coronavirüs tespit edildiği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.06.2020 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020
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O ÜLKEDE ŞOK! SAĞLIK BAKANI VİRÜSE YAKALANDI

Ulusal basında çıkan haberlerde Manu'ya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Manu'nun hastanede tedavi gördüğü, durumunun stabil olduğu kaydedildi.

11 BİNDEN FAZLA VAKA GÖRÜLDÜ

Gana'da şimdiye kadar 11 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken 48 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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