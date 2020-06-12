12 Haziran 2020, Cuma
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Koronavirüs sonrası AB'ye iltica başvurusunda tarihi düşüş

Koronavirüsün Avrupa'yı etkisi altına alması, iltica başvurularını etkiledi. 'nin verilerine göre, iltica başvuruları salgın öncesine göre yüzde 87'lik düşüş gösterdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.06.2020
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AB'YE İLTİCA BAŞVURUSUNDA TARİHİ DÜŞÜŞ

, Nisan ayında Avrupa Birliği () ülkelerine yapılan iltica başvuruları taleplerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önceki Ocak ve Şubat'a göre yüzde 87'lik büyük bir düşüş yaşandığını bildirdi.

Malta merkezli 'nun yayımladığı özel rapora göre, AB ülkelerine Nisan''da 8 bin 730 iltica talebi geldiği belirtilirken, bunun Kovid-19'dan önceki Ocak ve Şubat'a nazaran yüzde 87lik "muazzam" bir düşüşe denk geldiği ifade edildi.

BAŞVURULAR 'DRAMATİK' ŞEKİLDE KESİLDİ

Kovid-19'un yol açtığı seyahat kısıtlamaları ve ulusal boyutta alınan sağlık önlemlerinin geçen birkaç ayda Avrupa'ya yönelik iltica taleplerini "dramatik şekilde kestiği" yorumu yapıldı.

Bütün milliyetlerden daha az başvuru kaydedildiği ancak son yıllarda önemli menşe ülkelerden olan 'dan Ocak ayında 5 bin 13 talep gelirken, bu sayının Nisan'da 80'e düştüğü belirtildi. Benzer şekilde 'dan da Ocak'ta 5 bin 272 talep gelirken, Nisan'da 64'e gerilediği aktarıldı.

EASO'nun seyahat kısıtlamalarına yönelik önlemlerin gevşetilmesiyle iltica başvurularının da yavaşça artmasını beklediği de raporda yer aldı. EASO, Mayıs ayındaki açıklamasına da atıfta bulunarak, AB ülkelerinin orta vadede iltica başvurularındaki artışa hazır olması gerektiğini belirtti.

EASO raporunda, küresel düzeyde iki karşıt etki üzerinde çalışılması gerektiği ifade edilerek, bunlardan birinin; pandeminin yarattığı ekonomik sıkıntılar, gıda güvensizliği ve toplumsal huzursuzlukların yer değiştirmelerle sonuçlanabilecek olması ve diğerinin de salgın tedbirleri sebebiyle göç harekelerinin kısıtlanması olduğu kaydedildi.

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