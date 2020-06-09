Son dakika: Afganistan'da patlama! 10'dan fazla ölü var
Son dakika haberleri... Afganistan Maden ve Petrol Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kadir Mutaffa, Şabaşak mevkisindeki kömür madeninde patlama meydana geldiğini açıkladı.
Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Suf Bala ilçesinde bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında 16 madenci hayatını kaybetti.
Maden ve Petrol Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kadir Mutaffa, basına yaptığı açıklamada, ilçenin Şabaşak mevkisindeki kömür madeninde meydana gelen grizu faciasında 16 madencinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Madende 15'ten fazla işçinin de mahsur kaldığını ifade eden Mutaffa, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.
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