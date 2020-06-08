İsrail koronavirüste gevşetme dönemini durdurdu
İsrail'de koronavirüs vakalarının yeniden artması üzerine hükümet gevşetmeyi durdurma kararı aldı. 24 Mayıs'ta günlük 5 vaka kaydı yapılırken, dün bu sayı 190'a çıktı.
İsrail yönetimi, günlük vakalardaki artış nedeniyle yeni tip koronavirüs önlemlerini gevşetmeyi durdurma kararı aldı.
Başbakan Binyamin Netanyahu kabine üyeleriyle yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'deki günlük Kovid-19 sayılarındaki hızlı artışa dikkati çekti.
YENİDEN YAYILMAYA BAŞLADI
İsraillilerden sosyal mesafe kuralına uymalarını, maske takmaları ve hijyene özen göstermelerini isteyen Netanyahu, "Yapmaya karar verdiğimiz ilk şey frenlere basmak oldu. Birkaç gün sonra bazı önlemleri gevşetme kararımızı durdurduk." ifadelerini kullandı.
Netanyahu ne tür önlemlerin gevşetilmesinin durdurulduğuna ilişkin bilgi vermezken, yerel basın tren seferlerine başlanılması, sinema ve tiyatroların açılmasının ertelendiğini yazdı.
VAKA SAYISI 5'TEN 190'A ÇIKTI
İsrail'de geçen ay Kovid-19 ile mücadele kapsamında kapatılan okullarda eğitime yeniden başlanırken, alışveriş merkezleri de dahil olmak üzere birçok işletme hizmete açılmıştı.
Ülkede, 24 Mayıs'ta günlük yeni vaka sayısı 5'e kadar düşerken, kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından bu sayı önceki gün 190'a kadar yükselmişti.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 298 hasta virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplamda 17 bin 915 kişide Kovid-19 tespit edildi.
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