08 Haziran 2020, Pazartesi
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İsrail koronavirüste gevşetme dönemini durdurdu

'de koronavirüs vakalarının yeniden artması üzerine hükümet gevşetmeyi durdurma kararı aldı. 'ta günlük 5 vaka kaydı yapılırken, dün bu sayı 190'a çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.06.2020
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İSRAİL KORONAVİRÜSTE GEVŞETME DÖNEMİNİ DURDURDU

yönetimi, günlük vakalardaki artış nedeniyle yeni tip koronavirüs önlemlerini gevşetmeyi durdurma kararı aldı.

Başbakan kabine üyeleriyle yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'deki günlük Kovid-19 sayılarındaki hızlı artışa dikkati çekti.

YENİDEN YAYILMAYA BAŞLADI

İsraillilerden sosyal mesafe kuralına uymalarını, maske takmaları ve hijyene özen göstermelerini isteyen Netanyahu, "Yapmaya karar verdiğimiz ilk şey frenlere basmak oldu. Birkaç gün sonra bazı önlemleri gevşetme kararımızı durdurduk." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ne tür önlemlerin gevşetilmesinin durdurulduğuna ilişkin bilgi vermezken, yerel basın tren seferlerine başlanılması, sinema ve tiyatroların açılmasının ertelendiğini yazdı.

VAKA SAYISI 5'TEN 190'A ÇIKTI

İsrail'de geçen ay Kovid-19 ile mücadele kapsamında kapatılan okullarda eğitime yeniden başlanırken, alışveriş merkezleri de dahil olmak üzere birçok işletme hizmete açılmıştı.

Ülkede, 'ta günlük yeni vaka sayısı 5'e kadar düşerken, kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından bu sayı önceki gün 190'a kadar yükselmişti.

verilerine göre, 298 hasta virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplamda 17 bin 915 kişide Kovid-19 tespit edildi.

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